Помогите перевести текст match the pictures with the texts. read the texts aboout the puppy in the correct order
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Помогите перевести текст match the pictures with the texts. read the texts aboout the puppy in the correct order
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Гость:
Соответствует изображению с текстами. Читать тексты о щенка в правильном порядке
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