помогите решить 64-(16+к)=38
Математика
помогите решить 64-(16+к)=38
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
64-(16+к)=38 16+к=64-38 16+к=26 к=26-16 к=10 проверка 64-(16+10)=38 64-26=38 38=38
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