Дописать уравнения реакций, расставить коэффициенты, назвать сложные вещества. а) Реакция соединения: Н2 +N2 → б) ) Реакция замещения: К +НОН→ в) Реакция обмена: CuO + H2SO4 → г ) Реакция разложения(электролиз) BaF2→

Химия

Дописать уравнения реакций, расставить коэффициенты, назвать сложные вещества. а) Реакция соединения: Н2 +N2 → б) ) Реакция замещения: К +НОН→ в) Реакция обмена: CuO + H2SO4 → г ) Реакция разложения(электролиз) BaF2→

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