Дописать уравнения реакций, расставить коэффициенты, назвать сложные вещества. а) Реакция соединения: Н2 +N2 → б) ) Реакция замещения: К +НОН→ в) Реакция обмена: CuO + H2SO4 → г ) Реакция разложения(электролиз) BaF2→

Химия
Дописать уравнения реакций, расставить коэффициенты, назвать сложные вещества. а) Реакция соединения: Н2 +N2 → б) ) Реакция замещения: К +НОН→ в) Реакция обмена: CuO + H2SO4 → г ) Реакция разложения(электролиз) BaF2→
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)=NH3 б)=KOH+H2 в)=CuSO4+H2O
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1925 это простое число
Ответить
Математика
Выразить в минутах 5/6 часов
Ответить
Обществознание
Помогите, пожалуйста написать сочинение по фильму "Чучело" - режиссёр Ролан Быков, 1983 года фильм. Возможно кто-то смотрел. В общем, вопрос такой:...
Ответить
Русский язык
Начертить звуковую схему слова УТКИ
Ответить
Математика
Добрый вечер! Помогите пожалуйстаааа 20 учащихся шестых классов занимаются в кружках. 4 учеников занимаются в математическом кружке, а остал...
Ответить