Дописать уравнения реакций, расставить коэффициенты, назвать сложные вещества. а) Реакция соединения: Н2 +N2 → б) ) Реакция замещения: К +НОН→ в) Реакция обмена: CuO + H2SO4 → г ) Реакция разложения(электролиз) BaF2→
Химия
Дописать уравнения реакций, расставить коэффициенты, назвать сложные вещества. а) Реакция соединения: Н2 +N2 → б) ) Реакция замещения: К +НОН→ в) Реакция обмена: CuO + H2SO4 → г ) Реакция разложения(электролиз) BaF2→
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)=NH3 б)=KOH+H2 в)=CuSO4+H2O
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