Допиши данные ниже числа так,чтобы каждое из них было записано семь раз,включая уже записанные?1,4,7,?
Математика
Допиши данные ниже числа так,чтобы каждое из них было записано семь раз,включая уже записанные?1,4,7,?
Ответ(ы):
Гость:
1.4.7.147.174,417,471,741,714,
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