Допиши данные ниже числа так,чтобы каждое из них было записано семь раз,включая уже записанные?1,4,7,?

Математика

Допиши данные ниже числа так,чтобы каждое из них было записано семь раз,включая уже записанные?1,4,7,?

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