Допишите недостающие буквы 1.SEP_RA_IST 2.C_NFLI_T 3.MOV_MENT 4.ET_NIС 5.V_OL_NCE 6.H_MAN RI_HTS
Английский язык
Допишите недостающие буквы 1.SEP_RA_IST 2.C_NFLI_T 3.MOV_MENT 4.ET_NIС 5.V_OL_NCE 6.H_MAN RI_HTS
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.separatist 2.coflict 3.movement 5.Violence 6.Heman rights
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В бочке было 90 литров воды.из нее наполнили 2 бидона,по 24 л в каждом,а остальную вод?? перелили поровну в 3 ведра.сколько литров воды налили в ка...
Математика
Обществознание
Русский язык
Французский язык