Допишите предложения. .........и.........-это главные члены предложения. Они составляют его....... ......

Русский язык
Допишите предложения. .........и.........-это главные члены предложения. Они составляют его....... ......
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Подлежащие и сказуемое основу
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