Дополни каждую группу примерами домашних животных вашего края.Группы:Птицы,рыбы,??асекомые,млекопитающие.

Окружающий мир
Дополни каждую группу примерами домашних животных вашего края.Группы:Птицы,рыбы,??асекомые,млекопитающие.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Птицы: воробей, ворона ,галка ,сорока ,орёл. Рыбы: карп, сом, щука  ,карась ,лосось. Насекомые : жук, божия коровка, бабочка ,муха ,шмель, оса ,пчела , кузнечик. Млекопитающие: дельфин,утконос, ехидна, коала, кенгуру, обыкновенный ёж, выхухоль, домовая мышь, рыжая вечерница, ондатра, морская свинка, енотовидная собака, гепард, тигр, ласка, куница, бурый медведь, жираф, носорог, морж, синий кит, кашалот, павиан, горилла .
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