Дополни предложения на казахском : Маған дос керек ,өткені... Менің досым жақсы, с??бебі.... Мен досымды сыйлаймын , өткені... .
Қазақ тiлi
Дополни предложения на казахском : Маған дос керек ,өткені... Менің досым жақсы, с??бебі.... Мен досымды сыйлаймын , өткені... .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маган дос керек,өйткені менін досым аз.Менін досым жаксы,себебі биз бир биримизди сыйлаймыз,ол мені тусінеді,мен оны тусінем.Мен досымды сыйлаймын,өйткені ол адал жан!
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