Помогите составить рассказ из 10 предложений

Гость: Гость:

Осенний лес, раскрашенный яркими красками, всегда радует меня. Опавшая листва весело шуршит под ногами. Поющие птицы- уже редкость, но дятел, отбивающий свою дробь, и белка, таскающая шишки прямо из -под ног, - тоже радуют и забавляют. Люди, пришедшие в лес, жадно собирают грибы. Собранная рябина - превращается в бусы. Найденные желуди - в смешных человечков. Воздух, напоенный ароматами осеннего леса, приятно бодрит. Хорошо в осеннем лесу, воспетом многими поэтами.