Помогите составить рассказ из 10 предложений
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Помогите составить рассказ из 10 предложений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осенний лес, раскрашенный яркими красками, всегда радует меня. Опавшая листва весело шуршит под ногами. Поющие птицы- уже редкость, но дятел, отбивающий свою дробь, и белка, таскающая шишки прямо из -под ног, - тоже радуют и забавляют. Люди, пришедшие в лес, жадно собирают грибы. Собранная рябина - превращается в бусы. Найденные желуди - в смешных человечков. Воздух, напоенный ароматами осеннего леса, приятно бодрит. Хорошо в осеннем лесу, воспетом многими поэтами.
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