В чем заключалась деятельность холопов? чем она отличалась от дейтельности крепо??тных крестьян?

Гость: Гость:

Крепостные имели надел земли и свое подворье-но в основном оно принадлежало помещику (за долги) Холопство делилось на несколько видов (даже дворяне "холопились" к знатным боярам) . и существовало еще до Соборного Уложения 1649г (Когда крестьяне были свободными, а холопы были защищены юридическими нормами) . В этом и есть отличие холопа, от будущего бесправного крепостного. Также холопов за провинность изгоняли обратно на землю. Или наоборот как при Петре I наделяли титулами и землями ( и крепостных тоже состоявших в родстве) . Крепостным после указа Елизаветы в 1741г. отменили сначала присягу самодержцам и права владеть недвижимостью. А после принятия манифеста в 1762г. о вольности дворянства, отменили вообще все признаки правоспособности и превратили в одушевленных рабов. Рабы же изначально не имели никакого имущества, и никакие юридические нормы на них не распространялись.