5 Мудрых пословиц или поговорок о жизни.

Литература
5 Мудрых пословиц или поговорок о жизни.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жизнь-наука,она учит опытом. Жизнь без цели-пустая жизнь. На живом все заживает. Тот жизнь ругает,кто счастья не знает. Жизнь нельзя прожить играючи .
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