Как определяется еденица измерения количества информации в рамках содержательного подхода
Информатика
Как определяется еденица измерения количества информации в рамках содержательного подхода
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Гость:
В содержательном подходе количество информации, заключенное в сообщении, определяется объемом знаний, который это сообщение несет получающему его человеку.
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