Помогите,пожалуйста,решить №6 в Варианте (1)

Математика
Помогите,пожалуйста,решить №6 в Варианте (1)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-5х-4=0 -5х=0+4 -5х=4 х=4:(-5) х=-0.8 Ответ:х=-0.8 ;)
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