Какие особенности кольчатых червей позволяют им заселять большую часть планеты?

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Кольчатые черви приобрели ряд особен­ностей в строении и физиологии, которые позволили им выжить в разнообразных условиях среды. Во-первых, у кольчатых червей появи­лись специализированные органы пере­движения, что дало относительную неза­висимость от физических свойств среды обитания. Это параподии у полихет, обес­печивающие передвижение в толще воды и по дну, и щетинки у олигохет, помогаю­щие при передвижении в почве. Во-вторых, у кольчатых червей значи­тельного развития достигла нервная сис­тема и органы чувств. Что позволяет по­высить активность образа жизни. В-третьих, у кольчатых червей наблюда­ются механизмы, дающие возможность пе­реносить неблагоприятные условия среды. Например, для почвенных видов олигохет характерна диапауза, а некоторые виды пиявок способны впа­дать в анабиоз.