Какие особенности кольчатых червей позволяют им заселять большую часть планеты?
Биология
Какие особенности кольчатых червей позволяют им заселять большую часть планеты?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кольчатые черви приобрели ряд особенностей в строении и физиологии, которые позволили им выжить в разнообразных условиях среды. Во-первых, у кольчатых червей появились специализированные органы передвижения, что дало относительную независимость от физических свойств среды обитания. Это параподии у полихет, обеспечивающие передвижение в толще воды и по дну, и щетинки у олигохет, помогающие при передвижении в почве. Во-вторых, у кольчатых червей значительного развития достигла нервная система и органы чувств. Что позволяет повысить активность образа жизни. В-третьих, у кольчатых червей наблюдаются механизмы, дающие возможность переносить неблагоприятные условия среды. Например, для почвенных видов олигохет характерна диапауза, а некоторые виды пиявок способны впадать в анабиоз.
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