ДОПОЛНИ РЯДЫ СЛОВ. Рязань,Москва,___________________________________________________________________________________________________ Золотая Орда,Баскаки,_______________________________________________________________________...
Окружающий мир
ДОПОЛНИ РЯДЫ СЛОВ. Рязань,Москва,___________________________________________________________________________________________________ Золотая Орда,Баскаки,____________________________________________________________________________________________________ Река Нева,Чудское озеро,_________________________________________________________________________________________________________ Князь Дмитрий,Мамай,________________________________________________________________________________________________
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Гость:
1. Омск, Санкт-Петербург, Воронеж.
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