Дополни вопрос и реши задачу каждый из шести детей съел
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Дополни вопрос и реши задачу каждый из шести детей съел
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Съели по 5 яблок но 1 ребёнку недосталось а яблок всего 6сть и детей 6 есть нужно 6-5=1 лишнее яблоко вот так и хватило 1 ребёнку яблоко
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