Дополните определения: Материальная точка ... состояние покоя или равномерного прямолинейного ... до тех пор, пока воздействие со стороны упругих тел не заставит ей изменить это состояние. Сила действующая на тело, равна про...

Физика
Дополните определения: Материальная точка ... состояние покоя или равномерного прямолинейного ... до тех пор, пока воздействие со стороны упругих тел не заставит ей изменить это состояние. Сила действующая на тело, равна произведению ... тела на создаваемое этой силой ... ,причем направления силы и ускорения совпадают: a=Ғ/m Силы с которыми два тела ... друг на друга, ... по модулю, ... по направлению и действуют вдоль прямой соединяющей эти тела.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Находится.... покоится....ускорение.....?......действуют...равны....противоположны
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