Допоможіть будь ласка прошу терміново!!! Чому під час руху автомобіля по піску в пустелі потрібно зменшити тиск повітря в колесах?
Физика
Допоможіть будь ласка прошу терміново!!! Чому під час руху автомобіля по піску в пустелі потрібно зменшити тиск повітря в колесах?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы увеличить площадь опоры, давление на песок уменьшается, машина не проваливается. p=F/S=========================
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