Допоможіть будь ласка прошу терміново!!! Чому під час руху автомобіля по піску в пустелі потрібно зменшити тиск повітря в колесах?

Физика

Допоможіть будь ласка прошу терміново!!! Чому під час руху автомобіля по піску в пустелі потрібно зменшити тиск повітря в колесах?

Автор: Гость