Допоможіть розв’язати рівняння 25-24:(х+12,2)=24,4 та поясніть
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Допоможіть розв’язати рівняння 25-24:(х+12,2)=24,4 та поясніть
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