Фашизм в Испании особенности

История
Фашизм в Испании особенности
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Гость:
Идеология и практика фашизма приобретали все большую популярность среди буржуазных кругов Европы и Америки, да и не только. Почитатели Муссолини и Гитлера множились и во Франции, и в Норвегии, и в Бразилии, и в США. Испанию, где накал классовой борьбы в 1931-1936 гг. был наибольшим, этот процесс никак не мог обойти стороной. Симпатии к фашизму испытывали представители многих традиционных правых партий, в том числе и в Испании.
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