Выделить Орфограммы в словах: повязка. Цветники. Морковь. Малыш. Облака. Улица. Яго??а. Дорожка. Вокзал. Холод. Тропинка. Соседка. Ложка. Воробей. Торт. Светлячок. Одной чертой бездарный гласный. Двумя чертами согласный в корне...

Русский язык

Выделить Орфограммы в словах: повязка. Цветники. Морковь. Малыш. Облака. Улица. Яго??а. Дорожка. Вокзал. Холод. Тропинка. Соседка. Ложка. Воробей. Торт. Светлячок. Одной чертой бездарный гласный. Двумя чертами согласный в корне слова.

Автор: Гость