Выделить Орфограммы в словах: повязка. Цветники. Морковь. Малыш. Облака. Улица. Яго??а. Дорожка. Вокзал. Холод. Тропинка. Соседка. Ложка. Воробей. Торт. Светлячок. Одной чертой бездарный гласный. Двумя чертами согласный в корне...

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Выделить Орфограммы в словах: повязка. Цветники. Морковь. Малыш. Облака. Улица. Яго??а. Дорожка. Вокзал. Холод. Тропинка. Соседка. Ложка. Воробей. Торт. Светлячок. Одной чертой бездарный гласный. Двумя чертами согласный в корне слова.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Цветник, соседка, тропинка, морковь, малыш
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