Допоможіть знайдіть 10 помилок- Восьмим лютим, два тролейбуси, три кита, три брата, ??ев'ять сотих гектарів, три компьютера, одна шоста відсотка, півтори секунд, чотири хлопця, чотири години, п'ять шостихкілограми, три листки, ...

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Допоможіть знайдіть 10 помилок- Восьмим лютим, два тролейбуси, три кита, три брата, ??ев'ять сотих гектарів, три компьютера, одна шоста відсотка, півтори секунд, чотири хлопця, чотири години, п'ять шостихкілограми, три листки, дві треті гектари,чотири з половиною апельсина, два файли.

Автор: Гость