При помощи математических знаков запишите неравенства. а)число к больше числа 5 б)число m больше или равно числу 20 в)число х меньше числа с г)число р меньше или равно числу 32

Математика

При помощи математических знаков запишите неравенства. а)число к больше числа 5 б)число m больше или равно числу 20 в)число х меньше числа с г)число р меньше или равно числу 32

Автор: Гость