При помощи математических знаков запишите неравенства. а)число к больше числа 5 б)число m больше или равно числу 20 в)число х меньше числа с г)число р меньше или равно числу 32

Математика
При помощи математических знаков запишите неравенства. а)число к больше числа 5 б)число m больше или равно числу 20 в)число х меньше числа с г)число р меньше или равно числу 32
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А) к>5 б)m>20 апод этим знаком > подчёркивание длиной как низ этой галочки паралельно ей в)x< г)p<32 и такоеже подчёркивание Как мог так объяснил)
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