Назовите главные особенности Бразилии и Аргентины

География
Назовите главные особенности Бразилии и Аргентины
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Бразилия: карнавал, Амазония, очень огромная территория, лидер по количество выпускаемых сериалов, фавеллы, футбол, мулаты и мулатки - очень красивые и много. Аргентина: южноамериканские пингвины, пристанище для фашистов и по сей день (страну называют южноамериканской Германией) , танго, один из самых комфортных климатических регионов на планете по признанию многих экспертов, спорные Фолклендские острова и война с Британией.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Задание номер: 5... помогите.....пожалуйста.... мне решение нужно... ответ есть: Номер 5: 75°.
Ответить
Алгебра
Помогите с алгеброй пожалуйста!
Ответить
Химия
Пожалуйста, срочно нужно. Дано: m(MgO)= 20г, m(HNO)3=94,5г Найти: m(MgO(NO3)2) - ? Желательно с ре??ением.
Ответить
Математика
Выполни вычесления по образцу Образец: 20•4=80 ---------- 2Дес.•4=8дес.,или 80 пример:20•2+30 10•5+50
Ответить
Русский язык
НАЙДИТЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЕ С ВИДОМ СВЯЗИ ПРИМЫКАНИЕ!!! 1.Как отмечали многие зарубежные литераторы, красота стиля тургеневских произведений заключает...
Ответить