Назовите главные особенности Бразилии и Аргентины

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Бразилия: карнавал, Амазония, очень огромная территория, лидер по количество выпускаемых сериалов, фавеллы, футбол, мулаты и мулатки - очень красивые и много. Аргентина: южноамериканские пингвины, пристанище для фашистов и по сей день (страну называют южноамериканской Германией) , танго, один из самых комфортных климатических регионов на планете по признанию многих экспертов, спорные Фолклендские острова и война с Британией.