Задание номер: 5... помогите.....пожалуйста.... мне решение нужно... ответ есть: Номер 5: 75°.

Геометрия

Задание номер: 5... помогите.....пожалуйста.... мне решение нужно... ответ есть: Номер 5: 75°.

Автор: Гость