Задание номер: 5... помогите.....пожалуйста.... мне решение нужно... ответ есть: Номер 5: 75°.
Геометрия
Задание номер: 5... помогите.....пожалуйста.... мне решение нужно... ответ есть: Номер 5: 75°.
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