Выполни вычесления по образцу Образец: 20•4=80 ---------- 2Дес.•4=8дес.,или 80 пример:20•2+30 10•5+50

Математика
Выполни вычесления по образцу Образец: 20•4=80 ---------- 2Дес.•4=8дес.,или 80 пример:20•2+30 10•5+50
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2Дес*2+3Дес=7Дес., или 70 1Дес*5+5Дес=10Дес., или100
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