На какие две группы по орфограммам можно разделить слова? ВЕСТНИК, ЛОПАТКА, ПЛОЩАДКА, ЗВЁЗДНЫЙ 1. с проверяемыми и непроверяемыми безударными гласными в корне 2. с проверяемыми и непроверяемыми парными по глухости-звонкости ...

Русский язык

На какие две группы по орфограммам можно разделить слова? ВЕСТНИК, ЛОПАТКА, ПЛОЩАДКА, ЗВЁЗДНЫЙ 1. с проверяемыми и непроверяемыми безударными гласными в корне 2. с проверяемыми и непроверяемыми парными по глухости-звонкости согласными в корне 3. с проверяемыми парными по глухости-звонкости согласными и проверяемыми непроизносимыми согласными в корне 4. с проверяемыми и непроверяемыми непроизносимыми согласными в корне

Автор: Гость