На какие две группы по орфограммам можно разделить слова? ВЕСТНИК, ЛОПАТКА, ПЛОЩАДКА, ЗВЁЗДНЫЙ 1. с проверяемыми и непроверяемыми безударными гласными в корне 2. с проверяемыми и непроверяемыми парными по глухости-звонкости ...
Русский язык
На какие две группы по орфограммам можно разделить слова? ВЕСТНИК, ЛОПАТКА, ПЛОЩАДКА, ЗВЁЗДНЫЙ 1. с проверяемыми и непроверяемыми безударными гласными в корне 2. с проверяемыми и непроверяемыми парными по глухости-звонкости согласными в корне 3. с проверяемыми парными по глухости-звонкости согласными и проверяемыми непроизносимыми согласными в корне 4. с проверяемыми и непроверяемыми непроизносимыми согласными в корне
Ответ(ы):
Гость:
Лопатка, площадка- безударный гласный в корне слова не проверяемый ударением, Звёздный, вестник - с проверяемыми и не проверяемыми парными по глухости-звонкости в корне .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Какой объем оксида углерода 4 (н.у) образуется при взаимодействии 12 г карбоната натрия с 9,8 г серной кислоты срочно пожалуйста
Русский язык
Русский язык
По загородному шоссе двигалась колонна машин. Какие слова в этом предложении не ??меют окончания, потому что не изменяются?
Математика