Какой объем оксида углерода 4 (н.у) образуется при взаимодействии 12 г карбоната натрия с 9,8 г серной кислоты срочно пожалуйста

Химия
Какой объем оксида углерода 4 (н.у) образуется при взаимодействии 12 г карбоната натрия с 9,8 г серной кислоты срочно пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Дано: m(Na₂CO₃)=12г. m(H₂SO₄)=9,8г. Vm=22,4л./моль -------------------------- V(CO₂)-? 1. Находим молярные массы карбоната натрия и серной кислоты: M(Na₂CO₃)=23×2+12+16×3=106г./моль M(H₂SO₄)=1×2+32+16×4=98г./моль 2. Находим количество вещества n в 12г. карбоната натрия и в 9,8г. серной кислоты: n=m÷M n(Na₂CO₃)=m(Na₂CO₃)÷M(Na₂CO₃)=12г.÷106г./моль=0,1моль n(H₂SO₄)=m(H₂SO₄)÷M(H₂SO₄)=9,8г.÷98г./моль=0,1моль 3. Записываем уравнение реакции взаимодействия карбоната натрия с серной кислотой: Na₂CO₃+ H₂SO₄=Na₂SO₄ + CO₂ +H₂O 4. Анализируем уравнение реакции: по уравнению реакции с 1 моль карбоната натрия взаимодействует 1моль серной кислоты и образуется 1моль оксида углерода(lV). У нас по условию 0,1карбоната натрия и 0,1моль серной кислоты значит  образуется 0,1моль оксида углерода(lV), 5. Определяем объем оксида углерода(lV) количеством вещества 0,1моль: V=n×Vm        V(CO₂)=n(CO₂)x Vm = 0.1мольх22,4л./моль=2,24л.CO₂ 6. Ответ: при взаимодействии  12г. карбоната натрия с 9,8г. серной кислоты образуется оксид углерода(lV) объемом 2,24л.
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