35 процентов сушеных слив из свежих .Сколько свежих слив надо чтобы получилось 140 к?? сушеных слив.

Математика

35 процентов сушеных слив из свежих .Сколько свежих слив надо чтобы получилось 140 к?? сушеных слив.

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