35 процентов сушеных слив из свежих .Сколько свежих слив надо чтобы получилось 140 к?? сушеных слив.
Математика
35 процентов сушеных слив из свежих .Сколько свежих слив надо чтобы получилось 140 к?? сушеных слив.
Ответ(ы):
Гость:
Чтобы найти число по его процентам, переводим проценты в десятичную дробь и делим: 1) 140: 0,35=400 (кг) Ответ: 400 кг слив.
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