Помогите пожалуйста :с В этой цитате нужна запятая? Иногда жизнь становится скуч??а и на помощь приходит лезвие ножа.
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Помогите пожалуйста :с В этой цитате нужна запятая? Иногда жизнь становится скуч??а и на помощь приходит лезвие ножа.
Ответ(ы):
Гость:
Нет, запятая здесь не нужна, т.к. есть союз и
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