Помогите пожалуйста :с В этой цитате нужна запятая? Иногда жизнь становится скуч??а и на помощь приходит лезвие ножа.

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Помогите пожалуйста :с В этой цитате нужна запятая? Иногда жизнь становится скуч??а и на помощь приходит лезвие ножа.

Автор: Гость