РЕБЯТА СРОЧНО ПОМОГИТЕ НАДО ДО ЗАВТРА НАПИСАТЬ!!!!!!Please В заранее СПАСИБО Задание: ТЫ-ПИСАТЕЛЬ. Многие фразы из поэм Гомера стали крылатыми выражениями и вошли в современный язык. Придумай фразу или короткую историю, в ко...

Гость: Гость:

Ахиллесова пята у Антоши была та ситуация с разбитой вазой. Яблоко раздора у Маши и Наташи был мальчик Димка. Вот тут-то и был троянский конь! Влад подложил Даше записку в парту. Сашка оказался между Сциллой и Харибдой: справа стояла злая учительница Светлана Петровна, а слева директор, и кажется, они были готовы в любой момент отчитать его за драку.