РЕБЯТА СРОЧНО ПОМОГИТЕ НАДО ДО ЗАВТРА НАПИСАТЬ!!!!!!Please В заранее СПАСИБО Задание: ТЫ-ПИСАТЕЛЬ. Многие фразы из поэм Гомера стали крылатыми выражениями и вошли в современный язык. Придумай фразу или короткую историю, в ко...
История
РЕБЯТА СРОЧНО ПОМОГИТЕ НАДО ДО ЗАВТРА НАПИСАТЬ!!!!!!Please В заранее СПАСИБО Задание: ТЫ-ПИСАТЕЛЬ. Многие фразы из поэм Гомера стали крылатыми выражениями и вошли в современный язык. Придумай фразу или короткую историю, в которой было бы использовано выражение: Ахиллесова пята- Яблоко раздора- Троянский конь- Между Сциллой и Харибдой
Ответ(ы):
Гость:
Ахиллесова пята у Антоши была та ситуация с разбитой вазой. Яблоко раздора у Маши и Наташи был мальчик Димка. Вот тут-то и был троянский конь! Влад подложил Даше записку в парту. Сашка оказался между Сциллой и Харибдой: справа стояла злая учительница Светлана Петровна, а слева директор, и кажется, они были готовы в любой момент отчитать его за драку.
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