Номер 12. пожайлуста помогите зарание спасибо
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Номер 12. пожайлуста помогите зарание спасибо
Ответ(ы):
Гость:
Dear Мадлун, When I am 25, I will have a job, I will have a family, I will have a house. Love, fireprincess.
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