Сквер має прямокутну форму. Його довжина дорівнює 50м, а ширина 20м. 1/5 скверу займає ігровий майданчик, а решту площі відведено під і кущі. Знайди площу, відведену під дерева і кущі.
Математика
Сквер має прямокутну форму. Його довжина дорівнює 50м, а ширина 20м. 1/5 скверу займає ігровий майданчик, а решту площі відведено під і кущі. Знайди площу, відведену під дерева і кущі.
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Английский язык
Простите за беспокойство. Мне нужно написать это упражнение . на английском с переводом на русский. Задание на фото
Английский язык
Математика
Расстояние от муравейника до куста составляет 3 м. какое расстояние преодолел мур??вей,если он принес к своему домику 3 иголочки?