Сквер має прямокутну форму. Його довжина дорівнює 50м, а ширина 20м. 1/5 скверу займає ігровий майданчик, а решту площі відведено під і кущі. Знайди площу, відведену під дерева і кущі.

Математика
Сквер має прямокутну форму. Його довжина дорівнює 50м, а ширина 20м. 1/5 скверу займає ігровий майданчик, а решту площі відведено під і кущі. Знайди площу, відведену під дерева і кущі.
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