Простите за беспокойство. Мне нужно написать это упражнение . на английском с переводом на русский. Задание на фото
Английский язык
Простите за беспокойство. Мне нужно написать это упражнение . на английском с переводом на русский. Задание на фото
Ответ(ы):
Гость:
Пример 23. TV программа "Мир животного" ищет животных. Какое животное вы бы хотели сделать фильм Абу) Скажите несколько слов о животном вы выберете. б) Опишите некоторые из вещей, которые вы покажут в filn Например: 1) небо голубое. Солнце светит. Две маленькие Тигры 2) Вдруг они видят крокодила плавание в озере.
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