Ответьте на вопрос: Высота главного здания МГУ в Москве 237 м.Каково атмосферное д??вление на его шпиле,если у основания здания оно составляет 745 мм. рт. ст.?

География

Ответьте на вопрос: Высота главного здания МГУ в Москве 237 м.Каково атмосферное д??вление на его шпиле,если у основания здания оно составляет 745 мм. рт. ст.?

Автор: Гость