Ответьте на вопрос: Высота главного здания МГУ в Москве 237 м.Каково атмосферное д??вление на его шпиле,если у основания здания оно составляет 745 мм. рт. ст.?
География
Ответьте на вопрос: Высота главного здания МГУ в Москве 237 м.Каково атмосферное д??вление на его шпиле,если у основания здания оно составляет 745 мм. рт. ст.?
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