Помогите программа 2100! Задача внизу
Математика
Помогите программа 2100! Задача внизу
Ответ(ы):
Гость:
У первого обязательно должны быть НЕЧЕТНЫЕ числа. А от 1-7 могут быть только 1, 3, 5 и 7. Значит вот несколько варантов: 1) 1, 3 и 5 2) 1, 3 и 7 3)1, 5 и 7.
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