Помогите программа 2100! Задача внизу

Гость: Гость:

У первого обязательно должны быть НЕЧЕТНЫЕ числа. А от 1-7 могут быть только 1, 3, 5 и 7. Значит вот несколько варантов: 1) 1, 3 и 5 2) 1, 3 и 7 3)1, 5 и 7.