Решить рациональным способом 25*379*4 = 5*42*2*4*25= 4*125*25*8*351 = 56*25*9= 125*15*32 = 375*32=
Математика
Решить рациональным способом 25*379*4 = 5*42*2*4*25= 4*125*25*8*351 = 56*25*9= 125*15*32 = 375*32=
Ответ(ы):
Гость:
25*4=100*379=37900 5*2=10,25*4=100*10=1000*42=42000 25*4=100,125*8=1000*100=100000*351=351000000 25*9=225*56=12600 125*15=1875*32=60000 375*32=12000
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