Помогите пожалуйста!!! 1. Какова структура и электрические свойства атома в норма??ьном состоянии? 2. Что такое ион? Какие бывают типы ионов? При каком условии ион превратится в электрически нейтральный атом? Заранее спасибо.

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1 - в цетре атома находится положительно заряженное ядро вокруг которого движутся отрицательно заряженные частицы электроны В состав ядер входят положительно заряженные частицы протоны и неимеющие заряда нейтроны.Заряд протона численно равен заряду электрона.Количество протонов в атоме равно количеству электронов. Ионы-это заряженные частицы в которые превращается атом когда он отдает или принимает электроны.Анион-отрицательно заряженный ион .Образуется когда атом отдает электрон.