Даю 30 баллов Рыбы могут слышать: а)звуки издаваемые в воде б) на берегу водоема в)ультразвуки,издаваемые другими рыбами г)орган слуха отсутствует д) а+б е)а+б+в ж)а+б+в+г
Биология
Даю 30 баллов Рыбы могут слышать: а)звуки издаваемые в воде б) на берегу водоема в)ультразвуки,издаваемые другими рыбами г)орган слуха отсутствует д) а+б е)а+б+в ж)а+б+в+г
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