Даю 30 баллов Рыбы могут слышать: а)звуки издаваемые в воде б) на берегу водоема в)ультразвуки,издаваемые другими рыбами г)орган слуха отсутствует д) а+б е)а+б+в ж)а+б+в+г

Биология

Даю 30 баллов Рыбы могут слышать: а)звуки издаваемые в воде б) на берегу водоема в)ультразвуки,издаваемые другими рыбами г)орган слуха отсутствует д) а+б е)а+б+в ж)а+б+в+г

Автор: Гость