Просклонять им. числ. по падежам!!!! Двенадцать, Пятьдесят восемь, Двести сорок один, Тысяча восемьсот тридцать семь Даю 30 баллов

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Просклонять им. числ. по падежам!!!! Двенадцать, Пятьдесят восемь, Двести сорок один, Тысяча восемьсот тридцать семь Даю 30 баллов

Автор: Гость