Как перевести например 7 часов 20 минут в дробь?
Математика
Как перевести например 7 часов 20 минут в дробь?
Ответ(ы):
Гость:
Часы перевести в минуты 7ч= 420мин + 20мин а целой тоесть единицей будет один час получается 7целых 20 60
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