Какое решение,краткая запись?

Математика
Какое решение,краткая запись?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А) 2 яблока б) 5 яблок
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