НАЙДИТЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЕ С ВИДОМ СВЯЗИ ПРИМЫКАНИЕ!!! 1.Как отмечали многие зарубежные литераторы, красота стиля тургеневских произведений заключается в умении поэтически изобразить обычное, будничное, облечь высокой поэзией прос...
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НАЙДИТЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЕ С ВИДОМ СВЯЗИ ПРИМЫКАНИЕ!!! 1.Как отмечали многие зарубежные литераторы, красота стиля тургеневских произведений заключается в умении поэтически изобразить обычное, будничное, облечь высокой поэзией простейшие жизненные факты.
Ответ(ы):
Гость:
Тургеневских произведений-чьих? Поэтически изобразить-как?
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