Выпишите эпитеты из сказки корзина с еловыми шишками

Литература
Выпишите эпитеты из сказки корзина с еловыми шишками
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ялинкові шишкі були кольучі.
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