Пожалуйста, срочно нужно. Дано: m(MgO)= 20г, m(HNO)3=94,5г Найти: m(MgO(NO3)2) - ? Желательно с ре??ением.

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MgO + 2HNO₃ = Mg(NO₃)₂ + H₂O n(MgO)=m/M=20г/(24+16)г/моль=0,5моль n(HNO₃)=m/M=94,5г/(1+14+16*3)г/моль=1,5моль значит кислота взята в избытке, все дальнейшие расчеты проводим по оксиду По уравнению реакции n(MgO)=n(Mg(NO₃)₂)=0,5моль тогда m(Mg(NO₃)₂)=n*M=0,5моль*(24+14*2+16*6)г/моль=74г