ДОПОМОЖІТЬ ЗРОБИТИ ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. УЯВІТЬ, ЩО ВИ ЖУРНАЛІСТ,ЯКИЙ ОТРИМАВ ЗАВДАННЯ ВЗЯЛ ІНТЕРВ'Ю У ВІДОМОЇ ОСОБИ(НА ВАШ ВИБІР).У КОГО Б ВИ ВЗЯЛИ ІНТЕРВ'Ю?СКЛАДІТЬ І ЗАПИШИТЬ ВАШУ РОЗМОВУ У ФОРМІ ДІАЛОГУ (10-12 РЕПЛІК),ВИКОРИСТ...

Гость: Гость:

Шановні слухачі! Сьогодні у нас в гостях доктор бялапчних наук 1ван Пятров1ч Бойко. Як извест- будинку, він активно займається праблемам1 екологія. Ось i зараз 1ван Пятров1ч повернувся з екалашчнай експедицьй. Кал1 ласка, професор, розкажіть, де ви пабивал1 на поточний раз.- На поточний раз я побував в CBaix рідних мясцшах, на Косаушчине, що на іншому Kpai Полісся. Я буваю там часто, i те, що бачу, не може не хвилювати.- Що ж ви пабачил! на своїй малій рад1ме?- Чи не Maix заповідних місць, яшя запомшлшя з дяцшства. Мел1яратари праклал1 канал уздовж нашого рачулкц в якій ми в дитинстві купалшя. Зн1кла річечка, пропала риба, не стала трав, кудисьц1 падел1ся квіти Болотце за селом перетворилася в чорне торф'яне поле. Налящць звідки вітер, підніме в небо клуби сухого тор¬фу, несе на село чорна хмара.- I як же там живуть люд1?- Погано живуть. Наступ на природу триває. Зшжаецца рівень грунтових вод. Зн1кае фауна, мно- ПМ ввди флори, сохне ліс, розширюється вітрова ероз1я. Мног1я місця стають непридатним1 для життя лю дей.- Невже все так погано, 1ван Пятров1ч?- Хочеться вірити, що люд1 навчаться вирішувати свої господарські проблеми i НЕ шкод1ць природі.- Скоріше б вони вучилшя цього. Дякую вам, прафе¬сар, за ваш розповідь. До зустрічі.