Дожди туманы и солнце согнали снег.знаки припенания?

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Дожди туманы и солнце согнали снег.знаки припенания?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Дожди, туманы и солнце согнали снег.
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