Древние египтяне называли свою страну "Та-Камет" ;Черная -земля". Почему? Как вы дум??ете думаете что они называли " Красной землей"?
История
Древние египтяне называли свою страну "Та-Камет" ;Черная -земля". Почему? Как вы дум??ете думаете что они называли " Красной землей"?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нил казался черным из-за ила в нем.Страна придегающая к аравийской пустыне
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