Древние египтяне называли свою страну "Та-Камет" ;Черная -земля". Почему? Как вы дум??ете думаете что они называли " Красной землей"?

История

Древние египтяне называли свою страну "Та-Камет" ;Черная -земля". Почему? Как вы дум??ете думаете что они называли " Красной землей"?

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