Друзья! Помогите пожалуйста ,Спешите предложения вставляя пропущенные буквы и ра??крывая скобки,Укажите ,к каким частям речи относятся слова с не,Обозначьте орфограмму,(Не)опытный мор,,плавотель может подумать,что между двумя м...

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Друзья! Помогите пожалуйста ,Спешите предложения вставляя пропущенные буквы и ра??крывая скобки,Укажите ,к каким частям речи относятся слова с не,Обозначьте орфограмму,(Не)опытный мор,,плавотель может подумать,что между двумя мысами есть бухта, где судно могло бы найти укрытие от (не)погоды,На самом деле это лишь (не)больш,,й выгиб скалистого и высокого берега,Единственным (не)достатком гаван,, являет(?)ся то,что она (не)доступна с берега,Дым от костров (не)поднимался кверху,а повис в воздух,,, (не)подвижн,,ми бел,,ми полосами,В это время я сделал (не)осторожн,,,е дв,,жение и напугал зверька.По мнению моего проводника,я вид,,л (не)обыкновенн,,е животное,а севона,то есть духа шамана,Я поймал себе на том, что на меня скалы эти произв,,,ли (не)приятное впеч,,,тление,(Не)хотел бы я быть здесь в одиночеств,,,.Во всей природ,, водворилось спокойствие,и только з,,,рницы нап,,,минали о (не)давней буре,

Автор: Гость