Дуже прошу допомогти Позначте рядок, у якому всі іншомовні слова написано правильно. А Гідромасаж, імобілізація, Кассандра, Ватт; Б імітація, іподром, зуммер, ірреальний, кілька тонн; В інтер’єр, вар’єте, квартир’єр, Женев...

Українська мова
Дуже прошу допомогти Позначте рядок, у якому всі іншомовні слова написано правильно. А Гідромасаж, імобілізація, Кассандра, Ватт; Б імітація, іподром, зуммер, ірреальний, кілька тонн; В інтер’єр, вар’єте, квартир’єр, Женев’єва, Руж’є; Г інтермецо, піца, брутто, бравісимо, карманйола.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильна відповідь :б У рядку а не правильно написане слово іммобілізація, у рядку в ружье, у рядку г карманьола
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